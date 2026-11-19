Президент России Владимир Путин заявил, что в НАТО надули РФ, нарушив обещания не расширять альянс на восток.

«Нас тогда надули, и тогда пошло, и пошло, пять или шесть волн распространения. В конце концов добрались до Украины», — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Путин напомнил, что в 1991 году генеральный секретарь НАТО заверял российскую сторону в отсутствии планов продвигать альянс на восток. Президент отметил, что тогда Москве обещали не предпринимать в этом направлении ни одного шага.

«В конце концов добрались до Украины», — сказал Путин.

18–19 ноября Владимир Путин находится в Шэньчжэне, где проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.