Словакия не намерена отправлять своих военнослужащих на украинскую территорию, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар.

«Словакия не отправит военных на территорию Украины», - заявил он во время дискуссии, которую передавал словацкий телеканал TA3.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что страна не намерена присоединяться к финансированию нового кредита для Украины, несмотря на давление со стороны европейских партнеров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что размещение иностранных военных контингентов на Украине является неприемлемым для Москвы, так как напрямую угрожает национальной безопасности России.