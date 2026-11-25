Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин заблаговременно знал о том, что экс-губернатора Мурманской области Андрея Чибиса взяли под стражу.

«Конечно. Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся», — заявил Песков газете «Ведомости».

Задержание Чибиса состоялось в понедельник. Как утверждает МВД, организованная группа лиц похитила деньги из бюджета, предназначавшиеся министерству строительства области, — речь идёт о сумме больше 39 миллионов рублей. Кроме того, по данным ведомства, было растрачено свыше миллиарда рублей, которые выделялись на ремонт трассы Апатиты — Кировск, а также совершены незаконные операции с валютой.

Мурманскую область Чибис возглавлял начиная с 2019 года.

В среду был обнародован указ российского президента о досрочном прекращении полномочий Чибиса. Документ датирован 24 ноября, а силу обрёл с момента подписания.