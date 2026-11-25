Глава Мурманской области Андрей Чибис освобожден от должности. Указ о его отставке подписал президент России Владимир Путин.

В документе говорится о досрочном прекращении полномочий Чибиса А.В. в качестве губернатора Мурманской области.

Подчёркивается, что распоряжение, датированное 24 ноября, начинает действовать с момента подписания.

Мещанский районный суд Москвы отправил Чибиса под стражу до 23 января 2027 года, ходатайство о домашнем аресте при этом было отклонено. Главе региона предъявили обвинение во взяточничестве и хищении в особо крупных размерах. С предъявленными обвинениями Чибис не согласился.

Вечером 23 ноября губернатора Мурманской области задержали в Москве — в тот момент он пребывал в столице в служебной командировке. Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уголовное дело ведётся в отношении группы лиц. Её фигурантам инкриминируют ряд эпизодов, среди которых — похищение свыше 39 млн рублей из бюджета министерства строительства Мурманской области, а также растрата более 1 млрд рублей, предназначавшихся для реконструкции трассы Апатиты — Кировск.