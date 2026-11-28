Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной - Мадьяр) может лишиться поста. Его отставка обсуждается украинскими властями, сообщил близкий к главе офиса Зеленского Кириллу Буданову* Telegram-канал Ukraine context.

«По нашей информации, во время сегодняшней встречи Зеленского с Палисой (Павел Палиса - заместитель Буданова* — прим. ред.) обсуждались кадровые вопросы. В частности, возможна замена Мадьяра на должности командующего Силами беспилотных систем», — говорится в публикации.

По данным паблика, на встрече была затронута также тема реализации противобаллистической программы, темпы которой не устраивают Зеленского.

Ранее в СМИ появились сообщения о недовольстве Зеленского работой главкома ВСУ Михаила Драпатого в сфере противовоздушной обороны.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов