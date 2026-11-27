Финский политик Армандо Мема усомнился, что Евросоюз сможет вести переговоры с Россией, пока действует как военный союз.

«ЕС не может притворяться, что хочет проводить переговоры с Россией, одновременно ведя дегуманизирующую кампанию против ее идентичности. Любые переговоры требуют уважения к другой стороне и ее национальной культуре. Мы далеки от мира, потому что ЕС превратился в союз войны», — написал Армандо Мема в соцсети.

Так он прокомментировал вероятное участие представителей ЕС в переговорном процессе с РФ.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что пока нет договоренностей об участии европейцев в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

До этого момента представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что российской стороне необходимо понимать, действительно ли европейские государства заинтересованы в поиске путей урегулирования конфликта на Украине по аналогии с тем, как действуют США.