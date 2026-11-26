В Европейском союзе вновь обсуждают возможность покрывать проценты по кредиту Украине на 45 млрд евро за счет средств, предусмотренных Киеву в следующем семилетнем бюджете объединения. Об этом сообщает Politico.

Речь идет о 100 млрд евро, которые планируется выделить Украине в рамках бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Ранее европейские чиновники отвергали возможность направлять часть этой суммы на обслуживание кредитов и настаивали, что все средства предназначены для помощи Киеву.

Как пишет издание, одним из спорных вопросов станет участие Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии в покрытии расходов по заимствованиям на 45 млрд евро. Страны должны решить, готовы ли они финансировать выплату процентов по этому кредиту.

В последнем проекте бюджета ЕС, предложенном председателем Евросовета Антониу Коштой, предусмотрена возможность субсидировать расходы по заимствованиям для Украины сверх установленных бюджетных лимитов. Однако окончательное решение об источнике финансирования пока не принято.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис также признавал, что в ЕС еще не определились, будут ли расходы на обслуживание кредитов покрываться из предусмотренных Киеву 100 млрд евро или выделяться дополнительно.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев 17 ноября заявил, что Европа, продолжая строить планы по финансированию Украины, концентрируется не на неверной цели.