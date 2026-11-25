В Еврокомиссии (ЕК) фактически подтвердили отсутствие планов по разблокировке 210 миллиардов евро суверенных российских активов минимум в течение 35 лет.

Представитель ЕК Балаш Уйвари указал на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз в 2024 году принял программу финансирования Украины совместно со странами Группы семи (ERA) на сумму 45 миллиардов евро.

«По этой программе и основная сумма займа и проценты по нему должны покрываться за счет доходов от реинвестирования активов России», — заявил он.

Проценты по этой программе, если исходить из ставки в 3% годовых, могут достичь 25 миллиардов евро, так как срок погашения кредитов определен до 2042 года. То есть в общей сложности по программе ERA за счет доходов от российских активов Еврокомиссии предстоит выплатить кредиторам около 70 миллиардов евро.

При этом ранее в ноябре ЕК предложила две программы экстренного финансирования Украины на 2027 год: на 45 миллиардов евро от ЕС и 25 миллиардов евро от «иностранных партнеров».

«Мы намерены возместить все эти деньги за счет доходов от активов России, которые блокированы в Евросоюзе (в Бельгии на площадке Euroclear — прим. ред.)», — добавил Балаш Уйвари.

Общая сумма привлекаемых для финансирования Киева кредитов, которые ЕК намерена погасить за счет доходов от активов РФ, составит примерно 140 миллиардов евро.

«По статистике Euroclear, ЕК экспортирует у площадки доходы от активов РФ на сумму примерно 3-4 миллиардов евро в год. В таком темпе выплата кредиторам 140 миллиардов евро займет не менее 35 лет», — указывает ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что РФ намерена в судебном порядке добиваться ответственности для всех лиц и структур, причастных к возможному изъятию ее замороженных за рубежом средств.