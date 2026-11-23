Россия намерена в судебном порядке добиваться ответственности для всех лиц и структур, причастных к возможному изъятию ее замороженных за рубежом средств. Об этом 23 ноября во время брифинга для журналистов заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу оценить правовую и экономическую сторону планов Запада по распоряжению российскими резервами, представитель Кремля подчеркнул, что позиция Москвы не претерпела изменений. Российские власти по-прежнему считают незаконными саму блокировку счетов, удержание средств и изъятие процентного дохода, поэтому готовы защищать свои имущественные права всеми доступными правовыми способами.

«Конечно же, мы в случае, если это когда-то произойдет, будем преследовать всех тех, кто к этому имел отношение, преследовать по закону», — отметил Песков.

Ранее, 12 ноября, серьезные опасения по поводу передачи российских средств Евросоюзу высказала глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен. По ее оценке, подобный шаг способен привести площадку к банкротству и спровоцировать ответную конфискацию активов самой компании как на территории России, так и в дружественных ей государствах.