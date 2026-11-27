Жители Днепропетровска вышли на протест из‑за длительного отключения электричества, они перекрыли одну из улиц, сообщает издание «Страна.ua».

Акцию провели жители жилмассива «Победа‑6». Они заблокировали движение возле жилого комплекса «Южный».

По данным СМИ, в районе уже пятые сутки нет света. Накануне электричество дали лишь на полтора часа, после чего подачу снова прекратили.

Украинские медиа также писали о масштабном блэкауте в Днепропетровске. Перебои с электроснабжением затронули множество районов города. В горсовете подтвердили, что из‑за отсутствия электричества полностью остановлен электротранспорт, включая метро. Сроки возобновления его работы пока не называются.

Местным властям на Украине также поручено разработать графики отключений воды.