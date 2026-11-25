Россия не получала от европейцев конкретного отказа от визита в Москву для переговоров, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ИС « Вести » Павлу Зарубину.

Он уточнил, что от представителей Европы звучали различные публичные заявления по данному вопросу, также были сигналы «по другим линиям».

«Но как такового отказа мы не получали», — сказал Ушаков.

Он также добавил, что приглашение со стороны России остается в силе, и Москва надеется, что Европа так или иначе на него отреагирует.