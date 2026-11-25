Россия не получала от европейцев конкретного отказа от визита в Москву для переговоров, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Он уточнил, что от представителей Европы звучали различные публичные заявления по данному вопросу, также были сигналы «по другим линиям».
«Но как такового отказа мы не получали», — сказал Ушаков.
Он также добавил, что приглашение со стороны России остается в силе, и Москва надеется, что Европа так или иначе на него отреагирует.
Ранее Ушаков отмечал, что нет никаких договоренностей о визите европейцев в Москву и участии их в переговорах по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что пока в Кремле нет понимания, какой полезный вклад представители Европы смогут внести в мирное урегулирование, а министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что как только европейцы сядут за стол переговоров, они положат ноги на этот стол.