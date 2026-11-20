Старший инспектор полиции Польши Дариуш Дзяло проинформировал о падении неопознанного предмета, который загорелся в поле возле деревни Хмелек, расположенной в Люблинском воеводстве.

По его словам, переданным телеканалу TVN24, доступ к данному объекту сейчас крайне затруднён из-за пожара. Пока эксперты не установят, что именно представляет собой этот предмет, приближаться к нему запрещено, подчеркнул он.

В результате падения объекта на земле не зафиксировано ни пострадавших, ни повреждений.

Ранее сведения о том, что летательный аппарат вошёл в воздушное пространство республики, подтвердил министр внутренних дел Марчин Кервиньский.

Ранее сообщалось, что в Польше раздался взрыв на фоне воздушной тревоги.