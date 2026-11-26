При сохранении текущих объёмов поддержки расходы ЕС на Украину в 2028–2034 годах могут достичь 700 млрд евро. Это в семь раз больше 100 млрд евро, изначально заложенных в проекте бюджета, сообщил РИА Новости европейский источник.

Уже в 2027 году объём помощи может составить 90 млрд евро. С учётом инфляции и роста расходов на военные поставки и восстановление инфраструктуры прогноз близок к 700 млрд. Этот сценарий источник считает более реалистичным.

Осложняет ситуацию также высокий госдолг Украины (свыше 100 % ВВП). По мнению собеседника агентства, заявленные 100 миллиардов скорее отражают политически приемлемый резерв, чем реальные потребности страны.

Ранее глава правительства Чехии Андрей Бабиш подверг сомнению целесообразность дальнейшего финансового обеспечения Украины и подверг резкой критике ЕС за неэффективное расходование средств.