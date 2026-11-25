Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post допустил возможность приобретения Соединёнными Штатами доли в технологической компании Nvidia.

«Я думал об этом. Я сказал: „Возможно, мне следует это сделать“. Но я пока не поднимал эту тему. Возможно, ещё не слишком поздно», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, разработки Nvidia в сфере искусственного интеллекта имеют большое значение для США.

При этом в публикации New York Post не раскрываются возможные условия, на которых США могли бы получить долю в Nvidia.

Трамп сообщил, что ранее вмешался в ситуацию и способствовал возвращению Дженсена Хуанга на пост гендиректора компании.