Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что в случае необходимости готов помиловать генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

«Всегда есть такая возможность, я полагаю», — отметил американский лидер, добавив при этом, что, по его мнению, до этого дело не дойдёт.

Трамп рассказал, что уже вмешался в ситуацию и способствовал возвращению Хуанга на пост гендиректора компании. По словам президента, назначение на эту должность «неподходящего человека» имело бы для США «ужасные последствия».

Кроме того, Трамп выразил надежду, что на предстоящих слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США Хуанг будет давать правдивые показания. «Я не думаю, что ему потребуется обращаться к Пятой поправке», — подчеркнул президент.

Ранее компания Nvidia объявила о восстановлении Дженсена Хуанга в должности генерального директора и президента. Решение было принято советом директоров.

До этого стало изсвестно, что Илон Маск отказался от превентивного помилования Трампа.