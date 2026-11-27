Руководитель Белого дома Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, стремясь к урегулированию украинского конфликта.

Журналисты спросили американского лидера, почему он назвал главу российского государства своим другом на двусторонней встрече, которая проходила 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Трамп уточнил, что у него нет планов портить отношения с Путиным. Он обратил внимание на то, что давно знает президента России.

«Получилось так, что я с ним хорошо лажу. Мы давно знаем друг друга», — сказал руководитель Белого дома в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Глава государства также подчеркнул, что расследование о якобы вмешательстве РФ в американские выборы было сфабриковано. Кроме того, он отметил, что российский лидер заинтересован в заключении соглашения по Украине, однако «для танго необходимы двое».

Трамп добавил, что в рамках переговоров с Путиным в Шэньчжэне у них была очень хорошая беседа.

Напомним, на встрече с главой Белого дома в КНР российский президент поблагодарил американского коллегу на английском языке.