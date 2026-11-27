Президент США Дональд Трамп на мероприятии в Мар‑а‑Лаго выразил мнение, что НАТО хочет завершения украинского конфликта наравне с Москвой и Киевом.

«Я думаю, Владимир Путин хотел бы, чтобы конфликт закончился. Я в это верю… Думаю, другая сторона тоже хочет, чтобы он закончилась. И могу сказать вам, что НАТО хотела бы, чтобы он закончился», — отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что под влиянием европейских стран Киев склоняется к продолжению боевых действий вместо мирного урегулирования.