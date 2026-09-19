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Трамп заполучил Гренландию, ЕС летит в ад: главные новости СМИ 19 сентября

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Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания отдала США контроль над Гренландией в вопросах безопасности.

По словам американского лидера, речь идет о достижении договоренностей с Данией и властями Гренландии, которые предусматривают постоянное участие Вашингтона в обеспечении безопасности острова.

Трамп также сообщил о планах разместить на острове значительный американский военный контингент. Кроме того, по его словам, государства, которые США считают своими противниками, не смогут создавать в Гренландии военные базы или осуществлять чувствительные инвестиции без письменного согласия американской стороны.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, пояснил, что сделка обусловлена неспособностью Дании и самой Гренландии самостоятельно гарантировать безопасность острова.

Дипломат отметил, что Копенгаген и местные власти осознают нехватку финансов для обороны территории. В то же время Соединённые Штаты, по его мнению, располагают нужными возможностями, чтобы взять эту задачу на себя.

Вучич заявил, что Бабиш и Туск правы, когда говорят, что Европу ожидает ад

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьеры Чехии и Польши Андрей Бабиш и Дональд Туск недалеки от истины, когда говорят, что Европу ждет ад из-за цен на нефть и газ.

«Когда видите, каковы цены топлива в Германии, Австрии, вам ясно, что мы сталкиваемся с большими проблемами, поэтому должны будем сегодня принимать дополнительные решения», — пояснил сербский лидер.

Соответствующее заявление сербский лидер сделал после участия в саммите государств Карпатского региона на Украине.

Трамп подписал закон о санкциях против РФ

Дональд Трамп утвердил закон о введении возможных новых санкций против России. Соответствующий документ не запускает меры автоматически, их применение остаётся на усмотрение главы Белого дома.

Законопроект, подготовленный покойным сенатором Линдси Грэмом*, ранее прошёл одобрение в Сенате и Палате представителей.

Документ наделяет Трампа широкими полномочиями. Теперь он может самостоятельно устанавливать сроки и размеры вторичных пошлин, а также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без согласования с Конгрессом.

Ещё одним значимым положением закона является возможность отмены санкций и пошлин при выполнении прописанных в законе условий, в частности связанных с достижением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий.

Один из российских моряков, пострадавших при аварии в Пусане, погиб

Один из российских моряков, пострадавших при аварии на рыболовном судне «Калтан» в южнокорейском Пусане, скончался, сообщили в генконсульстве РФ.

Инцидент произошел 15 сентября в порту Камчхон. На борту судна произошла утечка хладагента, в результате чего пострадали несколько членов экипажа. Один из пострадавших скончался 19 сентября.

Генеральное консульство России выразило соболезнования родственникам и близким покойного.

Госдеп США одобрил продажу Украине средств модернизации ПВО

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и средств для модернизации систем противовоздушной обороны.

Как сообщили в американском ведомстве, стоимость сделки оценивается в 2,68 миллиарда долларов.

Финансирование поставки планируется обеспечить за счёт средств европейских партнёров, а также в рамках американской программы иностранного военного финансирования.

*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов
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