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Трамп подписал закон о санкциях против РФ

Hu Yousong / XinHua / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Дональд Трамп утвердил закон о введении возможных новых санкций против России. Документ не запускает меры автоматически — их применение остаётся на усмотрение президента.

Законопроект, подготовленный покойным сенатором Линдси Грэмом*, ранее прошёл одобрение в Сенате и Палате представителей. Согласно заявлению администрации президента, документ не только расширяет действующие санкции, пошлины и запреты в отношении России, но и продлевает срок действия санкций против Ирана.

Закон наделяет Трампа широкими полномочиями. Он может самостоятельно устанавливать сроки и размеры вторичных пошлин, а также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без согласования с Конгрессом.

Ещё одно значимое положение документа — возможность отмены санкций и пошлин, если будут выполнены прописанные в законе условия, в частности связанные с достижением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий.

Ранее президент США на митинге в Северной Каролине заявил, что американские представители прилагают значительные усилия для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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