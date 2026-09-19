Госдеп одобрил продажу Украине средств модернизации ПВО на $2,68 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования, услуг и средств для модернизации систем противовоздушной обороны.

Стоимость сделки оценивается в 2,68 миллиарда долларов. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Финансирование поставки планируется обеспечить за счёт средств европейских партнёров, а также в рамках американской программы иностранного военного финансирования. При этом часть расходов по программе будет зачтена как взнос США в фонд восстановления Украины.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп также утвердил закон о введении возможных новых санкций против России.