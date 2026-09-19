Рубио объяснил сделку по Гренландии тем, что у Дании нет денег на защиту

В интервью телеканалу Fox News американский госсекретарь Марко Рубио пояснил суть договорённости по Гренландии. По его словам, сделка обусловлена неспособностью Дании и самой Гренландии самостоятельно гарантировать безопасность острова.

Дипломат отметил, что Копенгаген и местные власти осознают нехватку финансов для обороны территории. В то же время Соединённые Штаты располагают нужными возможностями, чтобы взять эту задачу на себя.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в соответствии с условиями соглашения Вашингтон разместит в Гренландии значительный воинский контингент.

До этого американский лидер неоднократно заявлял, что Гренландия и вовсе может стать частью Соединённых Штатов. Власти острова и Дании, в состав которой он входит, в свою очередь, потребовали уважать их территориальную целостность.