Вучич согласился с премьерами Чехии и Польши, которые сулят Европе «ад»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министры Чехии и Польши Андрей Бабиш и Дональд Туск не далеки от истины, оценивая перспективы Европы на фоне высоких цен на нефть и газ. По его словам, стоимость энергоресурсов создает серьезные экономические проблемы для европейских стран.

Вучич отметил, что особенно заметна ситуация с ценами на топливо в Германии и Австрии. На этом фоне, по его словам, Сербии может потребоваться принять дополнительные меры для обеспечения внутреннего рынка, в том числе увеличить объемы дизельного топлива, доступного из государственных резервов.

Заявление сербский лидер сделал после участия в саммите государств Карпатского региона на Украине. Вучич отметил важность развития торгово-экономических связей и инфраструктурного сотрудничества между странами-участницами инициативы в сложившихся условиях.

Ранее Вучич объявил, что намерен сложить полномочия главы государства 25-26 сентября, сразу после возвращения с сессии Генеральной Ассамблеи ООН.