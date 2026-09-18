Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
468

Вучич согласился с премьерами Чехии и Польши, которые сулят Европе «ад»

МИД РФ
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министры Чехии и Польши Андрей Бабиш и Дональд Туск не далеки от истины, оценивая перспективы Европы на фоне высоких цен на нефть и газ. По его словам, стоимость энергоресурсов создает серьезные экономические проблемы для европейских стран.

Вучич отметил, что особенно заметна ситуация с ценами на топливо в Германии и Австрии. На этом фоне, по его словам, Сербии может потребоваться принять дополнительные меры для обеспечения внутреннего рынка, в том числе увеличить объемы дизельного топлива, доступного из государственных резервов.

Заявление сербский лидер сделал после участия в саммите государств Карпатского региона на Украине. Вучич отметил важность развития торгово-экономических связей и инфраструктурного сотрудничества между странами-участницами инициативы в сложившихся условиях.

Ранее Вучич объявил, что намерен сложить полномочия главы государства 25-26 сентября, сразу после возвращения с сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаАлександр ВучичЧехияЕвропа
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть