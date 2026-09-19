В Пусане погиб пострадавший при утечке хладагента моряк

Один из российских моряков, пострадавших при аварии на рыболовном судне «Калтан» в южнокорейском Пусане, скончался. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в городе.

Инцидент произошел 15 сентября в порту Камчхон. На борту судна произошла утечка хладагента, в результате которой несколько членов экипажа получили повреждения. Один из пострадавших умер 19 сентября.

Генеральное консульство России выразило соболезнования родственникам и близким погибшего моряка. Дипломаты продолжают следить за ситуацией вокруг российского судна.

Ранее у берегов Дубая пропал без вести российский моряк после повреждения судна.