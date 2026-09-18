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Трамп: Дания отдала США контроль над Гренландией в вопросах безопасности

www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с Данией и властями Гренландии, которые, по его утверждению, предусматривают постоянное участие Вашингтона в обеспечении безопасности острова.

По словам американского лидера, соглашение должно закрепить расширение роли США в вопросах безопасности и развития Гренландии.

Трамп также сообщил о планах разместить на острове значительный американский военный контингент. Кроме того, по его словам, государства, которые США считают своими противниками, не смогут создавать в Гренландии военные базы, размещать там военное присутствие или осуществлять чувствительные инвестиции без письменного согласия Вашингтона.

Американский президент заявил, что США также намерены сотрудничать с населением Гренландии в сфере развития и строительства. Одновременно Вашингтон, по его словам, рассчитывает получить от Копенгагена гарантии бессрочного характера достигнутых договоренностей.

Канцелярия премьер-министра Дании Метте Фредериксен сообщила, что США, Дания и Гренландия рассчитывают на подписание соглашения на следующей неделе. Документ должен быть направлен на укрепление безопасности в Арктике и североатлантическом регионе.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия может стать частью Соединённых Штатов. Власти острова и Дании, в состав которой он входит, потребовали уважать их территориальную целостность.
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