Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social фотографию, на которой сопоставил свое приветствие председателю КНР Си Цзиньпину с эпизодом встречи бывшего американского лидера Барака Обамы и японского императора Акихито.

На снимке, посвященном Обаме, запечатлен момент, когда экс-президент США низко склонился перед японским монархом во время официальной встречи. Этот жест ранее вызывал споры и обсуждение соблюдения дипломатического протокола.

Рядом Трамп разместил фотографию собственной встречи с Си Цзиньпином, на которой американский президент стоит прямо, не наклоняясь перед китайским лидером.

Ранее Трамп поделился в соцсети Truth Social подборкой фотографий с трёхсторонней встречи лидеров России, Китая и США.