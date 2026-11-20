Сейчас есть возможность добиться мира на Украине, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя встречу с Владимиром Путиным.

Напомним, президенты России и США встречались в китайском Шэньчжэне, где 18 и 19 ноября прошел саммит АТЭС. Лидеры стран провели двусторонние переговоры, а затем участвовали в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Одной из важных тем, которую обсуждали лидеры, была ситуация вокруг Украины.

Трамп, комментируя переговоры с Путиным по урегулированию конфликта, выразил мнение, что они идут хорошо.

«Думаю, у нас есть реальные шансы добиться успеха», — сказал американский лидер.