Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что конфликта на Украине, вероятно, удалось бы избежать, если бы в составе Группы восьми (G8) оставалась Россия.

«Если бы Путин остался членом G8, возможно, этого конфликта бы и не было», - отметил в беседе с журналистами американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что формат G8 был значительно весомее нынешней «семёрки».

«Это была намного более могущественная группа, когда в её состав входила Россия», — резюмировал президент США.

Ранее Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ итоги прошедших в Шэньчжэне трехсторонних переговоров с Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.