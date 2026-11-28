Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social снимок с президентом России Владимиром Путиным. Кадр был сделан в Шэньчжэне перед встречей глав РФ, США и Китая, которая состоялась 19 ноября.

На фото Путин и Трамп запечатлены в моменте приветствия перед рукопожатием, а рядом с ними стоит председатель КНР Си Цзиньпин.

При этом американский лидер никак не прокомментировал новую публикацию. Также он выложил в соцсеть ещё несколько фотографий, сделанных во время саммита.

Напомним, что на встрече с Трампом в КНР Путин поблагодарил американского коллегу на английском языке.