Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин пришли к общему мнению, что искусственный интеллект не должен принимать самостоятельные решения при проведении военных операций. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

На пресс‑конференции в Белом доме американский лидер подтвердил, что с китайским коллегой также была достигнута договорённость о введении совместных мер безопасности в сфере ИИ.

Трамп подчеркнул исключительные позиции двух стран в этой области: «Мы с председателем Си согласились, что совместно введём определённые меры безопасности».

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что отечественные разработчики в сфере искусственного интеллекта уже достигли уровня, позволяющего им успешно конкурировать на международной арене.