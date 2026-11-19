Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что отечественные разработчики в сфере искусственного интеллекта уже достигли уровня, позволяющего им успешно конкурировать на международной арене. По его словам, ряд российских компаний не ограничивается внутренним рынком, а активно расширяет присутствие во многих странах мира.

«Активно работают, нам есть что предъявить, есть чем поделиться с нашими партнерами», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что все направления, связанные с искусственным интеллектом, в стране динамично развиваются.

При этом президент указал на двойственный характер новых технологий. По его мнению, развитие ИИ открывает широкие возможности, но одновременно порождает и серьёзные вызовы. Эту тему, как уточнил Путин, лидеры обсуждали в ходе трёхсторонней встречи.

В четверг на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоялись переговоры Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Это первый в истории формат встречи лидеров трёх держав.