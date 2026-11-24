Президент США Дональд Трамп заявил, что новый бальный зал, возводимый на территории Белого дома, станет самым прочным зданием в стране. Об этом американский лидер сообщил во время одного из мероприятий в своей резиденции.

По словам Трампа, при строительстве объекта особое внимание уделяется надежности и прочности конструкции. Глава государства подчеркнул, что здание должно превзойти по этим характеристикам все ранее возведенные в США сооружения.

Американский президент также отметил, что работы идут быстрее запланированного срока. При этом, как утверждает Трамп, строительство удается вести в пределах утвержденного бюджета, без дополнительных расходов.

Ранее Трамп пообещал, что строящийся бальный зал Белого дома будет полностью защищен от пуль, ракет и БПЛА.