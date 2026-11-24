Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что строящийся бальный зал Белого дома будет полностью защищен от пуль, ракет и БПЛА.

«Он будет защищен от ракет, беспилотников, пуль и всего остального, но также это будет один из самых красивых бальных залов. Я думаю, что это самый красивый бальный зал из когда-либо построенных», — отметил Дональд Трамп.

По его словам, посетители смогут оценить внешний вид зала к следующему крупному мероприятию в Белом доме.

Ранее Дональд Трамп заявил, что бальный зал Белого дома сможет выдержать посадку вертолетов на крышу.