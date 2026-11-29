Великобритания вдвое урезала заказ на лазерные комплексы DragonFire, предназначенные для ВМС страны. Об этом со ссылкой на источник в британском Минобороны написала газета The Sun.

По информации издания, изначально правительство планировало выделить на покупку оружия направленной энергии 1 миллиард фунтов, однако затем эту сумму уменьшили вдвое.

Количество закупаемых установок также сократилось: вместо четырёх комплексов их будет два. Кроме того, сроки поставки сдвинулись. Если раньше DragonFire планировали передать войскам в 2027 году, то теперь это произойдёт не раньше 2028‑го.

Таблоид связывает такие решения с общей линией на экономию военных расходов.

Ранее сообщалось, что Минобороны Британии не может отыскать половину своих резервистов.