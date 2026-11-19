Дональд Трамп в интервью Fox News признал, что США получают значительную прибыль от продажи вооружений, которые в итоге попадают на Украину.

По словам политика, Вашингтон поставляет оружие Евросоюзу на коммерческих условиях по полной стоимости и без скидок. При этом Трамп полагает, что большая часть этих вооружений в конечном счёте передаётся Украине.

«Мы продаем вооружения Евросоюзу, они делают с ними, что хотят. Думаю, по большей части они отдают их Украине. Можно сказать, что мы зарабатываем много денег на этом», — отметил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи могут затронуть тему Украины.