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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Схватился за жену: визит Зеленского в Канаду обернулся скандалом

Кадр из видео
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Елена Зеленская во время визита в Канаду старалась скрыть сильную тревогу, пока ее супруг - Владимир Зеленский - использовал ее в качестве опоры. Профайлер и политолог Руслан Панкратов эксклюзивно для aif.ru проанализировал кадры с украинской четой. 

Напомним, Зеленский на фоне участившихся ударов по военным объектам в Киеве отправился в турне по западным странам. В частности, визит главы киевского режима с супругой Еленой в Канаду 9–11 сентября обернулся чередой странных инцидентов. 

Так, во время спуска с трапа самолета в аэропорту Калгари Зеленский двигался боком, покачиваясь из стороны в сторону. Китайские СМИ мгновенно окрестили эту манеру «походкой краба». Ролик быстро распространился по Сети, вызвав множество шуток.

Рядом с ним в этот момент спускалась его супруга Елена. 

«В отличие от мужа, она демонстрирует академическую выправку. Её позвоночник выпрямлен, шаг ровный и поступательный, спуск происходит строго по оси трапа. В момент выхода из салона фиксируется характерное прижатие ладони к верхней части грудины. Это классический жест-успокоитель, перекрывающий уязвимую сердечную зону в момент пикового стресса перед выходом под вспышки сотен камер. Пальцы левой руки плотно зафиксированы на перилах. Движение плавное, но сила сжатия выдает высокий уровень внутренней мобилизации и самоконтроля. Особый интерес представляет сцепленные руки супругов в асимметричный рычаг. Руки соединены в замок, однако в биомеханике движения они начинают работать как кинематический тормоз», - пояснил эксперт.

Панкратов подчеркнул, что Елена Зеленская спускается прямо, тогда как сам глава киевского режима идет боком.  

«Поскольку разрыв контакта перед камерами недопустим по соображениям пиара (“демонстрация семейного монолита”), мужчине приходится делать неестественно широкие боковые шаги, подстраиваясь под чужую траекторию. Плотная фиксация со стороны Зеленского указывает на использование спутницы в качестве дополнительной психологической и физической точки опоры. Приоритет картинки над физическим удобством создает ощущение гротескной скованности всей пары», - добавил он.

По словам специалиста, в движениях Зеленского ощущается физическая надломленность, вызванная длительным нахождением в экстремальной психоэмоциональной нагрузке. А пружинящий, доминантный шаг Зеленского образца 2019 года окончательно сменился тяжелой, гравитационной поступью загнанного в угол субъекта. 

Ранее стало известно, как Зеленский подвел западных кураторов.
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