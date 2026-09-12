Ночь на 11 сентября стала серьезным испытанием для российской системы противовоздушной обороны. Украинские боевики предприняли очередную попытку атаковать российские регионы с помощью беспилотников, но она закончилась для них печальными последствиями.

Дроны сбивали над Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областями, Пермским краем, Республикой Марий Эл, Крымом и другими регионами России. Украинские боевики пытались прорвать оборону сразу на нескольких направлениях, но каждый раз натыкались на мощный отпор.

Пермский край: аэропорт закрыт, рейсы задержаны

Одним из самых удаленных регионов, подвергшихся атаке, стал Пермский край. Режим беспилотной опасности там ввели в 5:45 утра. Спустя час аэропорт Большое Савино временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов, а в 8:33 в небе над Прикамьем ввели режим «Ковер». В результате были задержаны около 20 рейсов.

Кроме того, из-за угрозы атаки сразу два пермских вуза сообщили об изменениях в расписании. В Пермском политехе (ПНИПУ) перенесли две первые пары. Студенты и преподаватели вынуждены были корректировать свои планы из-за воздушной тревоги.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии рассказал, откуда украинские боевики запускали дроны, долетевшие до Пермского края.

«Если брать Пермь, то беспилотники запускают из Сумской области. Вполне вероятно, что и из Харьковской. Также могли из Черниговской области запустить. Они взлетают и идут в сторону Поволжья, а затем поворачивают на Урал», — пояснил военный эксперт.

Таким образом, украинские дроны преодолевают огромные расстояния, чтобы атаковать российские регионы. Но благодаря эффективной работе ПВО они уничтожаются на подлете.

Саратовская и Волгоградская области: есть пострадавшие

В Саратовской области прошлой ночью была повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. Позже стало известно, что в результате атаки БПЛА в Саратове пострадал склад компании Ozon. Работники склада были оперативно эвакуированы, никто не пострадал.

Дандыкин прокомментировал и это направление.

«Что касается Саратова, то это могла быть та же Харьковская область. Я полагаю, что направление вылета могло быть именно таким», — пояснил эксперт.

Но не обошлось без пострадавших в других регионах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью в результате атаки ВСУ поврежден многоквартирный дом в Красноармейском районе Волгограда. Пострадали два человека — мужчины 55 и 42 лет. Их госпитализировали.

Также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда.

«Волгоград — это уже южное направление. Атаковать этот регион могли с территории южных регионов, я полагаю, это та часть Запорожской области, которая пока находится под контролем врага», — отметил военный эксперт.

Ответные удары: выжжены базы ВСУ и НАТО

Ответные взрывы прогремели по всей Украине той же ночью. В Сети тут же появились кадры с серьезными пожарами на военных объектах ВСУ. Выжжены главные базы украинских боевиков и техники НАТО.

«Российские военные систематически наносят удары по врагу. Выявляются места запуска беспилотников, наносятся удары. Украинская ПВО ослаблена, это позволяет применять для ударов авиацию. Уничтожаются объекты ВПК, логистика», — сказал военный специалист.

По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 11 сентября были поражены ключевые военные объекты ВСУ. В Киеве и Киевской области уничтожен дата-центр, обеспечивающий хранение и передачу разведданных, а также логистический центр, где хранили комплектующие для БПЛА.

В Хмельницкой и Днепропетровской областях также были поражены центры для хранения и распределения беспилотников и комплектующих к ним. Это лишает украинских боевиков возможности не только производить, но и ремонтировать дроны, которые они используют для атак на российские регионы.

Системная работа: изоляция Украины от поставок НАТО

Ночные удары по объектам ВСУ в Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях — это часть системной работы российской армии по уничтожению военной инфраструктуры противника. Каждый новый удар перекрывает очередной канал, через который Киев получает помощь от Запада.

Уничтожение дата-центра в Киеве, где хранились разведданные, — это удар по «мозгу» украинской армии. Без возможности обрабатывать и передавать информацию украинские боевики теряют способность координировать свои действия.

Уничтожение логистических центров в Хмельницкой и Днепропетровской областях лишает ВСУ возможности получать и распределять беспилотники и комплектующие к ним. А это значит, что атаки на российские регионы будут становиться все менее интенсивными.