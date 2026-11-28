Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о наказании, которое предусматривается законопроектом, запрещающим без согласования с госорганами снимать и распространять последствия ударов беспилотников, ракет и терактов.

Документ накануне был внесен на рассмотрение в Госдуму и сейчас находится на стадии обсуждения.

«Думаю, этот законопроект не примут не сегодня и не завтра, он будет еще обсуждаться. При принятии закона будут учтены все поправки и даны необходимые разъяснения, чтобы люди четко понимали новые правила», — отметил Джабаров.

Сенатор объяснил необходимость введения закона.

«Одно дело — рассказать о произошедшем в узком кругу, и совсем другое — выкладывать информацию в социальные сети. Ведь потом всё это тиражируется, противник видит картинку и радуется убийству россиян – это моральная сторона вопроса. Второй момент: враг мониторит информацию и использует любые кадры с мест прилётов для объективного контроля и корректировки повторных атак. Вражеская пропаганда мгновенно подхватывает эмоциональную реакцию наших граждан, чтобы разгонять панику. Мы обязаны закрыть эту лазейку», — сказал Джабаров.

Он отметил, что новая мера полностью соответствует современным реалиям. Такие законы давно действуют в США, Ливане, Израиле, Южной Корее, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и ряде других стран. До появления федерального законопроекта подобные ограничения в РФ уже вводились на региональном уровне.

Джабаров обозначил, что под запрет на несогласованную публикацию с госорганами попадают данные: о последствиях атак БПЛА, ракет и артиллерии; о местах размещения техники, производства и хранения оружия и боеприпасов; о последствиях терактов, диверсий и покушений.

«За нарушение предусмотрена строгая ответственность: на первый раз — штрафы (30–50 тыс. руб. для граждан, 100–200 тыс. для должностных и 300–500 тыс. для юрлиц; для иностранцев — выдворение); за повторное нарушение — уголовная ответственность до 3 лет лишения свободы, а при тяжких последствиях (включая массовые беспорядки) — до 5 лет. Информировать общество о последствиях атак по-прежнему будут официальные органы власти либо СМИ по согласованию с ними», — подытожил Джабаров.

Ранее Джабаров рассказал, что Украина копирует изуверские методы, которые применялись во время прошлых конфликтов. Таким образом он прокомментировал сообщение минздрава ДНР о том, что местный житель получил отравление после контакта с денежными купюрами, которые были разбросаны на земле.