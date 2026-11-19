Великобритания и Норвегия выделят более 100 млн евро (около 130 млн долларов) на два скоростных ударных катера для Военно-морских сил Украины, сообщили в канцелярии британского премьер-министра Энди Бернема.

«Финансируемый вместе с Норвегией и реализованный здесь, в Великобритании, этот проект усилит не только оборону в Черном море, но и европейскую безопасность», — приводятся слова премьера на сайте британского правительства.

Сообщается, что катера длиной 30 метров построят в Великобритании, другие страны Европы поставят для них ракетное вооружение, средства ПВО и самозащиты. Британия и Норвегия оплатят проект пополам через Коалицию морских возможностей.

В Британии считают, что катера помогут Киеву защищать побережье и морской коридор в Черном море, поддержат экономику Украины и обезопасят поставки зерна в Европу.

Сообщается, что о проекте было объявлено на встрече так называемой «коалиции желающих» 19 ноября в Берлине.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз намерен содействовать тому, чтобы Украина в 2027 году смогла располагать арсеналом до 20 млн дронов.

Отметим, в Москве неоднократно указывали, что накачивание Украины оружием идет вразрез с урегулированием и лишь затягивает конфликт.