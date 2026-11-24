Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров разработать и утвердить до конца текущего года комплексную программу по строительству центров обработки данных (ЦОД) в угледобывающих регионах страны. Соответствующий перечень распоряжений размещен на официальном интернет-портале правовой информации по итогам визита главы государства во Владивосток, состоявшегося 2-3 сентября.

В тексте документа подчеркивается, что реализация инициативы должна охватить субъекты с развитой угольной промышленностью.

При этом Кузбасс и Республика Саха (Якутия) определены в качестве приоритетных территорий для размещения новых вычислительных мощностей.

Кабмину предписано не только подготовить дорожную карту, но и обеспечить выполнение намеченных мероприятий в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что Путин поручил обеспечить развитие квантовой сети в России.