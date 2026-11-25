Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, задержанного накануне в Москве в рамках предварительного расследования по уголовным делам о хищении, растрате и незаконных валютных операциях, по решению суда могут поместить в СИЗО «Лефортово» или в «Матросской тишине». Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал правозащитник Иван Мельников.

«Есть вероятность, что это будет один из двух следственных изоляторов. Это может быть “Лефортово”, где, в свое время, содержались Никита Белых, Леонид Маркелов, Александр Хорошавин, Сергей Фургал. Это наиболее охраняемый следственный изолятор. Само помещение сейчас после ремонта. Либо это может быть СИЗО 99/1 внутри СИЗО “Матросская Тишина", то есть это изолятор в изоляторе, подведомственный федеральной службе исполнения наказания», - поделился он.

Мельников уточнил, что в СИЗО соседями Чибиса по камере могут быть только ранее несудимые подозреваемые по экономическим преступлениям.

«В камере мебель прикручена к полу, постельное белье выдается обычное, есть телевизоры, холодильники. Передачи доходят не так быстро, но перечень продуктов и вещей, которые можно передавать, намного шире, чем в ИВС. Кроме того, в “Лефортово” собрана огромная библиотека», — добавил правозащитник.