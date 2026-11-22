Движение по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области перекрыли из-за повреждения. Речь идет о дороге госназначения Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук.

«Дорога на дамбе является коммуникационным средством переброски войск. То есть, если есть нарушения дорожного покрытия, уменьшается скорость движения колонн с военными грузами, которые проходят там в ночное время. Соответственно, поставки для ВСУ на передовую будут нарушаться. Для нас это большой плюс, потому что этот разрыв логистики неизменно сказывается на обеспечении боевиков ВСУ, которые сейчас оказывают сопротивление нашим подразделениям, работающим над созданием буферной зоны на харьковском направлении», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Он подчеркнул, что разрушение логистики ВСУ входит в число приоритетных задач нашей армии. Удары наносятся по мостам, локомотивам, сухогрузам, которые используются для перевозки грузов ВСУ.