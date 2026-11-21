Здесь, на харьковском направлении, артиллерийский гул не смолкает ни на час. Буксируемые гаубицы, маневренные самоходки и реактивные системы залпового огня плетут сплошной огненный заслон, не позволяя врагу ни поднять головы, ни перебросить свежие резервы. Каждый «укреп», блиндаж или замаскированная огневая точка украинских боевиков находятся под непрерывным прицелом.

Гром из невидимой дали

Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным Замок. Фото: Министерство обороны РФ

Связка артиллерии и «птичек» разведчиков работает как единый слаженный организм. Наши дроны высматривают цели в глубине обороны ВСУ, передавая точные координаты на огневые позиции. В свою очередь пушкари бьют расчетливо и безжалостно — именно туда, где неприятель меньше всего ждет сокрушительного прилета.

В этот раз расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» 288-й гвардейской артиллерийской бригады из состава группировки «Запад» устроил настоящий Армагеддон на позициях врага.

За каждым филигранным выстрелом «Малки» стоит железная выдержка и хладнокровие ее расчета. Фото: Министерство обороны РФ

«Получили координаты, наша самоходка заняла рубеж. Первый осколочно-фугасный снаряд ушел в небо на хорошую дистанцию — свыше тридцати километров. Корректировщики с воздуха ювелирно довели поправки, второй выстрел лег точно в яблочко, и „Малка“ перешла на сокрушительный беглый огонь. Вражеский пункт управления буквально разорвало на куски: детонация боеприпасов для дронов превратила позицию ВСУ, можно сказать, в адский котел. Уничтожили аппаратуру, и операторов. А значит теперь небо у нас будет почище», — рассказывает заместитель командира артиллерийского взвода с позывным Замок.

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Стальная поступь гвардейцев

В самом деле, ликвидация подобных объектов — это не просто выбитая живая сила. Это мгновенный паралич воздушной разведки и срыв атак ударных беспилотников ВСУ. Выжигая вражеские командные узлы и взлетные площадки дронов, тяжелая артиллерия, как обычно, помогает быстрее продвигаться штурмовикам. Выполнив задачу, гигантская машина тут же снимается с места. Своевременный маневр спасает от ответного огня неприятеля, пока развеянный над позициями дым скрывает следы отхода.

За каждым филигранным выстрелом «Малки» стоит железная выдержка и хладнокровие ее расчета. Здесь нет лишних движений: взаимовыручка доведена до абсолюта, и каждый боец в любую секунду готов заменить товарища на его посту. Многие из этих гвардейцев уже отмечены высокими государственными и ведомственными наградами, но главная их цель неизменна — точным огнем приближать общую победу.