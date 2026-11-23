Российские военные могут разделить Днепропетровск на изолированные части, разрушив мостовые переправы через Днепр. Это парализует логистику украинских войск и изменит оперативную обстановку в регионе. Такое заявление в эксклюзивном комментарии aif.ru сделал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Кратко:

Российская армия способна разделить Днепропетровск, разрушив мосты через Днепр, и тем самым парализовать снабжение ВСУ, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, удары будут носить системный характер: выведя один мост, военные перейдут к следующему, включая понтонные переправы.

Поводом стала серия атак ВСУ на Крымский мост 16, 17 и 19 ноября, после чего ВС РФ начали бить по переправам в Киеве, Запорожье и Днепропетровске.

Эксперт подчеркнул, что для поражения мостов могут применяться все средства, кроме ядерных, поскольку украинская сторона пытается восстанавливать движение.

Разрушение мостов уже привело к кратному снижению военного трафика ВСУ в направлении Донбасса и Новороссии

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Что стало поводом

По словам эксперта, отправной точкой стала серия атак ВСУ на Крымский мост, которая продолжалась три дня — 16, 17 и 19 ноября. После этого российская армия перешла к ударам по переправам в Киеве, Запорожье и Днепропетровске. Логика ответных действий, по версии Дандыкина, предполагает зеркальный подход: если противник атаковал стратегический объект несколько дней подряд, то и удары по транспортной инфраструктуре будут не разовыми, а системными.

Как будет выглядеть стратегия

Дандыкин описал вероятный сценарий концентрированных ударов. Сначала выводится из строя один мост, затем военные переключаются на следующий. Цель — полностью вывести из строя переправы по линии от Запорожья до Днепропетровска. При этом эксперт отметил, что даже понтонные переправы, которые украинская сторона будет возводить вместо разрушенных мостов, будут уничтожаться сразу после их появления.

Какие средства могут применяться

Для поражения мостов, по словам Дандыкина, российская армия готова задействовать весь доступный арсенал, за исключением ядерного оружия. Удары будут повторяться, поскольку ВСУ пытаются восстанавливать движение по повреждённым объектам. Речь идёт не о единичном ударе, а о долгосрочной кампании по разрушению транспортной инфраструктуры.

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Какой эффект это уже даёт

Удары по мостам через Днепр уже привели к ощутимым последствиям. По данным источника, знакомого с ситуацией, военный трафик ВСУ в направлении подконтрольных территорий Донбасса и Новороссии снизился в разы. Это подтверждает тезис о том, что разрушение переправ является эффективным инструментом давления на логистику противника. Помимо мостов, удары наносятся и по энергетической инфраструктуре: так, в Днепропетровске была уничтожена электроподстанция, обеспечивавшая работу военных предприятий, что привело к остановке электрического транспорта и метро.

Частые вопросы и ответы:

Что именно предложил военный эксперт Дандыкин?

Он заявил, что российская армия может разделить Днепропетровск на части, разрушив мосты через Днепр, и парализовать логистику ВСУ. По его словам, удары будут системными: за одним мостом последует следующий, включая понтонные переправы.

Почему удары по мостам начались именно сейчас?

Поводом стала серия атак ВСУ на Крымский мост 16, 17 и 19 ноября. После этого российские военные перешли к ударам по переправам в Киеве, Запорожье и Днепропетровске.

Какие средства могут применяться для ударов по мостам?

По словам Дандыкина, могут быть задействованы все средства поражения, кроме ядерных. Удары будут повторяться, так как украинская сторона пытается восстанавливать движение.

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Какой эффект уже дали удары по мостам?

Военный трафик ВСУ в направлении Донбасса и Новороссии снизился в разы. Кроме того, удары по энергообъектам, такие как уничтожение подстанции в Днепропетровске, привели к остановке электротранспорта и метро.

Идёт ли речь только о Днепропетровске?

Нет. Эксперт говорит о линии от Запорожья до Днепропетровска, а также упоминает удары по переправам в Киеве. Стратегия предполагает выведение из строя мостов по всей линии Днепра.

Можно ли считать заявления эксперта официальной позицией военного командования?

Нет, это экспертная оценка. Василий Дандыкин высказался в комментарии aif.ru, его слова отражают его личный анализ ситуации, а не официальные планы Минобороны.