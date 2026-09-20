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«Значимость все понимают». Выборы в России проходят в штатном режиме

Сюжет Выборы-2026
К утру воскресного дня явка на выборах по всей России и по всем уровням голосования превысила 45%.
К утру воскресного дня явка на выборах по всей России и по всем уровням голосования превысила 45%. / Юлия Федотова / АиФ

Голосование на выборах в России продолжается, сегодня идет третий и заключительный день. Какую явку фиксируют в этом году, есть ли нарушения и что происходит на участках в разных регионах нашей страны, рассказывает aif.ru.

18, 19 и 20 сентября, напомним, в нашей стране проходят выборы в Госдуму девятого созыва. Также в восьми российских субъектах проходят выборы глав регионов. Кроме того, на местном уровне избиратели выбирают депутатов 39 законодательных собраний.

Явка выше значений 2021-го года

К утру воскресного дня явка на выборах по всей России и по всем уровням голосования превысила 45%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Сделали свой выбор в электронном формате более шести миллионов россиян, из них порядка 3,3 миллионов человек – на федеральной платформе, тут явка составила порядка 85%. Еще 2,8 миллионов – это москвичи, проголосовавшие через ДЭГ или терминалы на участках. В бумажном виде свой голос за все три дня отдали еще 3,2 миллиона жителей столицы.

«Мы видим очень высокую явку, началось это еще в пятницу, – оценил в разговоре с aif.ru директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. – Можно говорить, что нынешняя явка уже выше значений 2021-го года. На мой взгляд, это объективно ключевой показатель для анализа, потому что это значит, что интерес к событию высокий, доверие к системе есть, значимость события все понимают. При этом ждать осталось уже немного – голосование на Дальнем Востоке завершилось, и когда пойдут первые цифры, мы сможем полноценно оценить происходящее».

Досрочно, по словам Памфиловой, проголосовали еще более 4,6 млн наших сограждан. Особенно актуально это для тех регионов, где введено военное положение или средний уровень реагирования.

Общественный штаб. Вадим Ковалёв и Ольга Кириллова.
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Выборы пытались сорвать

Избирательный процесс на абсолютном большинстве участков проходит «конструктивно и штатно», сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. Грубых нарушений, которые могли бы существенно повлиять на настроение избирателей и результаты голосования, наблюдатели не фиксируют. Отдельные сбои они заметили лишь в некоторых регионах – например, в Марий Эл, где специалисты при помощи системы видеонаблюдения обратили внимание на вброс бюллетеней, или в республике Коми, где нашли порядка 50 бланков с уже проставленной отметкой. В целом же поводов для беспокойства нет, ЦИК на все нарушения реагирует оперативно, считает Потуремский.

При этом участки продолжают работу даже несмотря на попытки срывов. Так, например, со вчерашнего дня бойцы ПВО отбили более 1600 вражеских БПЛА, из них 450 – на подлете к столице. По словам Сергея Собянина, киевский режим планировал так сорвать избирательный процесс, ему это не удалось – член подмосковного избиркома, например, пострадала из-за атаки БПЛА, но с утра вышла трудиться на участок. В Херсонской области ВСУ ранее атаковали гражданский автобус, в результате погибли двое, в том числе член УИК. Накануне выборов в Запорожской области в результате налета дронов также погибла председатель местной избирательной комиссии.

«Это прямые террористические атаки, про которые говорить очень трудно, – добавил Потуремский. – Сказать, что это ожидаемо… мы понимали, что враг может пойти на все. Конечно, это бесконечная боль, потому что погибли люди, в том числе имеющие отношение к выборам. Однако процесс идет, нарушений нет, явка есть».

Голосование на выборах депутатов Госдумы на участках в Москве.
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Голосуют по всему миру

Продолжается и голосование за границей – за пределами нашей страны россияне могут отдать свой голос на 333 участках в 152 государствах. Например, в Европе в воскресенье утром открылись не менее 47 участках в российских дипмиссиях. Почти везде обстановка спокойная, рассказывают очевидцы, у зданий дежурят специалисты российских служб безопасности и местная полиция. В этом году, по словам главы ЦИК, российским дипломатам удалось вопреки всему открыть даже больше избирательных участков, чем обычно.

Одними из первых проголосовали послы России – например, посол России в Венгрии Евгений Станиславов, посол в Турции Сергей Вершинин, посол в Болгарии Элеонора Митрофанова, посол в Италии Алексей Парамонов и многие другие.

Знаменитости голосуют на выборах депутатов Госдумы в Москве

За минувшие два дня голосования на выборах депутатов в Госдуму свой гражданский долг отдали многие медийные личности. Например, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева проголосовала в МФЦ торгового центра «Афимолл Сити». Она пришла на участок, чтобы протестировать электронный терминал.
За минувшие два дня голосования на выборах депутатов в Госдуму свой гражданский долг отдали многие медийные личности. Например, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева проголосовала в МФЦ торгового центра «Афимолл Сити». Она пришла на участок, чтобы протестировать электронный терминал. © АиФ / Юлия Федотова
Гимнастка Светлана Хоркина голосовала электронно в районном центре «Место встречи Баку».
Гимнастка Светлана Хоркина голосовала электронно в районном центре «Место встречи Баку». © АГН Москва
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник побывал 19 сентября в Общественной штабе по наблюдению за выборами. Он впервые проголосовал через терминал.
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник побывал 19 сентября в Общественной штабе по наблюдению за выборами. Он впервые проголосовал через терминал. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Народный артист РФ Михаил Турецкий для голосования выбрал участок в Центральном округе. Турецкий отметил, что голос каждого, кто верит в свою страну, очень важен.
Народный артист РФ Михаил Турецкий для голосования выбрал участок в Центральном округе. Турецкий отметил, что голос каждого, кто верит в свою страну, очень важен. © АГН Москва
Михаила Турецкого на выборах поддержал народный артист Игорь Бутман. По его словам, современные технологии существенно облегчают жизнь россиян.
Михаила Турецкого на выборах поддержал народный артист Игорь Бутман. По его словам, современные технологии существенно облегчают жизнь россиян. © АиФ / Игорь Харитонов
Один из первых в день официального старта выборов Общественный штаб посетил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. Он отметил широкие возможности избирательной компании: от голосования на участке до дистанционного с помощью одного клика.
Один из первых в день официального старта выборов Общественный штаб посетил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. Он отметил широкие возможности избирательной компании: от голосования на участке до дистанционного с помощью одного клика. © АиФ / Юлия Федотова
Традиционно в Общественный штаб по наблюдению за выборами приехала певица Диана Гурцкая. Она подчеркнула, что голосование через терминал с голосовым помощником крайне удобно для слабовидящих людей.
Традиционно в Общественный штаб по наблюдению за выборами приехала певица Диана Гурцкая. Она подчеркнула, что голосование через терминал с голосовым помощником крайне удобно для слабовидящих людей. © АиФ / Юлия Федотова
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выбрал для голосования участок, расположенный на Новоясеневском проспекте. Дрессировщик сказал, что поддержал «тех, в ком уверен».
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выбрал для голосования участок, расположенный на Новоясеневском проспекте. Дрессировщик сказал, что поддержал «тех, в ком уверен». © АГН Москва
Футболист Дмитрий Булыкин наблюдал за ходом голосования в Общественном штабе. Он выразил надежду на то, что каждый в дни выборов исполнит свой гражданский долг.
Футболист Дмитрий Булыкин наблюдал за ходом голосования в Общественном штабе. Он выразил надежду на то, что каждый в дни выборов исполнит свой гражданский долг. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий
19 сентября в штаб приехал и певец Григорий Лепс. Для голосования он также выбрал электронный терминал.
19 сентября в штаб приехал и певец Григорий Лепс. Для голосования он также выбрал электронный терминал. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий

Знаменитости голосуют на выборах депутатов Госдумы в Москве

За минувшие два дня голосования на выборах депутатов в Госдуму свой гражданский долг отдали многие медийные личности. Например, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева проголосовала в МФЦ торгового центра «Афимолл Сити». Она пришла на участок, чтобы протестировать электронный терминал.
За минувшие два дня голосования на выборах депутатов в Госдуму свой гражданский долг отдали многие медийные личности. Например, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева проголосовала в МФЦ торгового центра «Афимолл Сити». Она пришла на участок, чтобы протестировать электронный терминал. © АиФ / Юлия Федотова
Гимнастка Светлана Хоркина голосовала электронно в районном центре «Место встречи Баку».
Гимнастка Светлана Хоркина голосовала электронно в районном центре «Место встречи Баку». © АГН Москва
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник побывал 19 сентября в Общественной штабе по наблюдению за выборами. Он впервые проголосовал через терминал.
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник побывал 19 сентября в Общественной штабе по наблюдению за выборами. Он впервые проголосовал через терминал. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Народный артист РФ Михаил Турецкий для голосования выбрал участок в Центральном округе. Турецкий отметил, что голос каждого, кто верит в свою страну, очень важен.
Народный артист РФ Михаил Турецкий для голосования выбрал участок в Центральном округе. Турецкий отметил, что голос каждого, кто верит в свою страну, очень важен. © АГН Москва
Михаила Турецкого на выборах поддержал народный артист Игорь Бутман. По его словам, современные технологии существенно облегчают жизнь россиян.
Михаила Турецкого на выборах поддержал народный артист Игорь Бутман. По его словам, современные технологии существенно облегчают жизнь россиян. © АиФ / Игорь Харитонов
Один из первых в день официального старта выборов Общественный штаб посетил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. Он отметил широкие возможности избирательной компании: от голосования на участке до дистанционного с помощью одного клика.
Один из первых в день официального старта выборов Общественный штаб посетил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. Он отметил широкие возможности избирательной компании: от голосования на участке до дистанционного с помощью одного клика. © АиФ / Юлия Федотова
Традиционно в Общественный штаб по наблюдению за выборами приехала певица Диана Гурцкая. Она подчеркнула, что голосование через терминал с голосовым помощником крайне удобно для слабовидящих людей.
Традиционно в Общественный штаб по наблюдению за выборами приехала певица Диана Гурцкая. Она подчеркнула, что голосование через терминал с голосовым помощником крайне удобно для слабовидящих людей. © АиФ / Юлия Федотова
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выбрал для голосования участок, расположенный на Новоясеневском проспекте. Дрессировщик сказал, что поддержал «тех, в ком уверен».
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выбрал для голосования участок, расположенный на Новоясеневском проспекте. Дрессировщик сказал, что поддержал «тех, в ком уверен». © АГН Москва
Футболист Дмитрий Булыкин наблюдал за ходом голосования в Общественном штабе. Он выразил надежду на то, что каждый в дни выборов исполнит свой гражданский долг.
Футболист Дмитрий Булыкин наблюдал за ходом голосования в Общественном штабе. Он выразил надежду на то, что каждый в дни выборов исполнит свой гражданский долг. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий
19 сентября в штаб приехал и певец Григорий Лепс. Для голосования он также выбрал электронный терминал.
19 сентября в штаб приехал и певец Григорий Лепс. Для голосования он также выбрал электронный терминал. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий

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