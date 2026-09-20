Сбиты 1600 БПЛА: сводка о массированной атаке на Москву 19-20 сентября

Столичный регион подвергся атаке украинских беспилотников 20 сентября. На подлете к Москве, в небе над областью, средствами ПВО и РЭБ отражён налёт вражеских дронов.

«Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Со вчерашнего дня на всех рубежах было сбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлёте к Москве. Спасибо бойцам ПВО за самоотверженную работу. Тем не менее, несколько беспилотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет. Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», - написал у себя в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно заявлению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, с трех до пяти утра силы ПВО в небе над Подмосковьем были сбили 249 украинских беспилотников в 17 округах.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. На местах работают пожарные, медики и экстренные службы. Оказываем всю необходимую помощь пострадавшим и эвакуированным жителям. Прошу соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам беспилотников», - обратился к жителям Воробьев в соцсетях.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о состоянии людей, пострадавших от ночной атаки беспилотников. Самое главное сейчас — их здоровье.

Медицинская помощь понадобилась 17 взрослым и троим детям. В больницах остаются 15 пациентов, еще шестерым врачи помогли на месте, от госпитализации они отказались.

Особое внимание — пострадавшим детям. В Раменском округе ранены двое подростков, 14 и 15 лет. У обоих травмы головы, а у девочки дополнительно сломана ключица и повреждены плечо с кистью. Сейчас они находятся в Подольской детской больнице, но их готовят к переводу в профильный Детский клинический центр имени Рошаля. Третий пострадавший ребенок — 11-летний мальчик из Домодедово. Он получил лишь поверхностную рану ноги, врачи оказали помощь на месте, ехать в больницу не пришлось.

Что касается взрослых пострадавших, ситуация по округам следующая:

В Раменском ранены шестеро взрослых. Самая тяжелая ситуация у одного мужчины — с множественными травмами его доставили в Бронницкую больницу, сейчас идет операция. Еще трое госпитализированы. Двоим жителям деревни Плетениха помощь оказали на месте.

В Люберцах осколочные ранения получили двое мужчин. Один находится в больнице в состоянии средней тяжести, второго отпустили домой после оказания помощи.

В Ленинском округе мужчина и молодая женщина ранены осколками в ноги. Оба лежат в Видновской больнице.

В Домодедово (помимо 11-летнего мальчика) пострадали еще четверо взрослых. Все они получили осколочные и другие ранения и сейчас госпитализированы.

В Котельниках медики осмотрели двух мужчин прямо на месте — ложиться в больницу они не стали.

Эта ночь унесла жизни двух человек: 44-летней жительницы Раменского и 74-летнего мужчины из Орехово-Зуевского округа. Губернатор выразил искренние соболезнования их родным и близким.

Врачи продолжают контролировать состояние каждого пациента в стационарах.

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Главное о последствиях в городских округах Подмосковья

— Раменский округ: На Северном шоссе из-за падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного дома. Эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей. Повреждены 20 автомобилей.

— Софьино: Попадание БПЛА в трехэтажный дом на ул. Новой. Повреждены шесть квартир. Погибла 44-летняя женщина, пострадали пять человек (включая двоих детей, они госпитализированы). Также загорелся складской комплекс.

— Орехово-Зуевский округ: Погиб пожилой мужчина в результате разрушения и пожара частного дома.

— Котельники: Попадание в дом в мкр. Новые Котельники, огнем охвачены квартиры на трех этажах.

— Другие муниципалитеты: Повреждения и возгорания зафиксированы в Ленинском округе (один пострадавший), Коломне, Егорьевске, Люберцах, Лыткарино, Воскресенске и Истре (без пострадавших).

Службы оперативного реагирования продолжают ликвидацию последствий.