Американский президент Дональд Трамп заявил, что его супруга Мелания могла бы вести переговоры по Украине после успеха в Алешках. Политолог-американист Константин Блохин в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, как это повлияет на урегулирование конфликта.

Напомним, 26 ноября президент США Дональд Трамп поблагодарил свою жену Меланию за ее миротворческие усилия по Украине во время традиционной церемонии помилования двух индеек в Белом доме в преддверии Дня благодарения. Американский лидер подчеркнул, что его жена помогла большому количеству людей в России и на Украине, добившись кратковременного прекращения огня.

На фоне этого Трамп предложил поручить Мелании вести переговоры по украинскому конфликту. Отметив, что у нее отлично получилось договориться о перемирии в Алешках Херсонской области.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что первая леди США обладает большим опытом гуманитарных инициатив, как, например, в истории с воссоединением детей с семьями. Это помогло установить режим тишины в Алешках Херсонской области вкупе с миротворческими усилиями США в целом.

«Меланию Трамп действительно могут привлечь к переговорам, но в то же время стоит понимать, что не от ее зависит успех этих переговоров. Она является неким символом ограниченного сотрудничества России и Украины. Но подобные вещи происходили и до вмешательства Мелании Трамп. На самом деле от первой леди США результат переговоров особо не зависит. Он не зависит и от места переговоров, от человека, который выступает модератором переговорного процесса и так далее», - подчеркнул эксперт.

Блохин объяснил, почему подобное предложение прозвучало именно сейчас.

«Результат зависит от желания конфликтующих сторон договориться, а Запад и Украина договариваться с Россией не особо хотят. Сейчас переговоры несколько пробуксовывают, поэтому предлагают участие Мелании, опираясь на то, что раз она помогла в Алешках, может, и здесь поможет», - сказал он.

Ранее Мелания Трамп выразила надежду на установление нового прекращения огня в ходе украинского конфликта еще до Рождества.