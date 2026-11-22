Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду на установление нового прекращения огня в ходе украинского конфликта еще до Рождества. Политолог-американист Малек Дудаков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как может произойти новое перемирие и кто ему может помешать.

Напомним, Мелания Трамп выразила надежду на установление нового прекращения огня в ходе украинского конфликта еще до Рождества. Об этом она рассказала в эфире передачи The Five на телеканале Fox News.

По словам супруги американского президента, главное для нее - это мир во всем мире, она отдельно упомянула о возможности нового перемирия между Россией и Украиной.

Мелания Трамп отметила, что хотела бы видеть больше перемирий и что добиться этого можно очень быстро, если и Украина, и Россия уже готовы к переговорам. Она также допустила, что еще одно прекращение огня может быть достигнуто до Рождества. Речь идет о католическом празднике, который отмечается 25 декабря.

«Что касается перспектив рождественского перемирия, я бы не исключал, что это может произойти, хотя с нашей стороны пока не было подтверждений. Раньше мы предлагали, например, Пасхальные перемирия, и многие другие. Но проблема в том, что Украина их постоянно нарушала», - отметил политолог.

Дудаков указал на возможное решение этой проблемы.

«Американским политикам, представителям администрации Трампа нужно оказать соответствующее давление на Зеленского и на украинское лобби, чтобы они это перемирие соблюдали. Если будут соблюдать, то перемирие может состояться. Понятно, что это не будет означать возможность устроить общую деэскалацию и заключить мирное соглашение в ближайшей перспективе. Но с гуманитарной точки зрения это правильный шаг», - пояснил эксперт.

До этого Мелания Трамп выступила посредником между Россией и Украиной и добилась локального перемирия в Алешках (Херсонская область). По ее договорённости стороны согласовали доставку гуманитарной помощи и добровольную эвакуацию жителей - для этого разминировали дороги и наладили совместные обходы домов гражданскими представителями обеих сторон.

В рамках миссии эвакуированы почти 800 человек, регулярно доставлялись еда и лекарства. Российская омбудсмен Яна Лантратова подтвердила, что обязательства сторонами соблюдались. Сама Мелания Трамп назвала операцию успешной.

Ранее Трамп заявил о планах добиться более масштабного перемирия на Украине.