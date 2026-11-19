Президент РФ Владимир Путин прибыл в Таджикистан с рабочим визитом. В аэропорту Душанбе российского лидера лично встретил президент республики Эмомали Рахмон.

Главы государств тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и обнялись.

После встречи кортеж Владимира Путина покинул территорию аэропорта и направился дальше по программе визита.

Ранее Путин заявил, что РФ намерена поддерживать открытость международному сообществу и одновременно наращивать собственный экономический потенциал.