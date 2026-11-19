Россия намерена поддерживать открытость международному сообществу и одновременно наращивать собственный экономический потенциал. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По словам главы государства, для достижения этих целей российские власти продолжают проводить структурные преобразования внутри страны. Особое внимание уделяется развитию промышленности и укреплению производственной базы.

«Россия стремится оставаться открытой миру и одновременно усиливает свой экономический потенциал. В этих целях продолжаем осуществлять у себя в стране фундаментальные реформы, совершенствовать промышленную базу, технологические возможности, контролировать инфляцию», — сказал Путин.

Ранее участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в том числе президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, приняли участие в совместной фотосессии.