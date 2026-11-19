В Сети появились кадры прибытия кортежа российского президента Владимира Путина в отель после состоявшейся в четверг на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом.
Встреча лидеров РФ, КНР и США состоялась в резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Продолжительность переговоров составила около полутора часов.
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал встречу лидеров трех стран в Шэньчжэне первой в истории, отметив ее новаторское значение.
По итогам переговоров Путин, Трамп и Си Цзиньпин приняли совместное заявление.
После встречи председатель КНР проводил российского президента до машины.